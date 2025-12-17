Incidente sulla SS96 verso Bari più veicoli coinvolti | traffico in tilt
Questa mattina, alle prime ore, si è verificato un incidente lungo la SS96 in direzione di Bari, coinvolgendo diversi veicoli. L’evento si è verificato poco prima dello svincolo per la SS16, causando traffico intenso e disagi sulla carreggiata. La dinamica e le conseguenze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.
Un incidente che ha coinvolto più veicoli si è verificato questa mattina, intorno alle 7:45, lungo la strada statale 96 in direzione Bari, poco prima dello svincolo per la SS16. Alcuni mezzi, a seguito dell'impatto.
