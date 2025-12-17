Incidente sulla SS96 verso Bari più veicoli coinvolti | traffico in tilt

Questa mattina, alle prime ore, si è verificato un incidente lungo la SS96 in direzione di Bari, coinvolgendo diversi veicoli. L’evento si è verificato poco prima dello svincolo per la SS16, causando traffico intenso e disagi sulla carreggiata. La dinamica e le conseguenze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Catia Spada morta in scooter a Bari, la gamba persa nell'incidente e la corsa disperata in ospedale: aveva 49 anni - Una donna di 49 anni, Catia Spada, è morta intorno alle 7. ilmattino.it

Incidente tra lo svincolo della ss96 e la ss16 a Bari. - facebook.com facebook

