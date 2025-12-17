Incidente sulla Saronno-Monza a Limbiate auto nel fossato donna in ospedale

Un incidente si è verificato ieri sera sulla Saronno-Monza a Limbiate, coinvolgendo un'auto finita nel fossato parallelo alla carreggiata. Una donna di 36 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L'episodio si è verificato poco dopo le 19, causando disagi alla viabilità locale.

