Incidente sulla Saronno-Monza a Limbiate auto nel fossato donna in ospedale
Un incidente si è verificato ieri sera sulla Saronno-Monza a Limbiate, coinvolgendo un'auto finita nel fossato parallelo alla carreggiata. Una donna di 36 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L'episodio si è verificato poco dopo le 19, causando disagi alla viabilità locale.
Auto nel fossato a Limbiate, donna di 36 anni portata in codice giallo all'ospedale. Incidente stradale ieri sera, poco dopo le 19 lungo la Saronno-Monza in territorio di Limbiate, dove un'auto è finita nel fossato che corre parallelo alla strada provinciale. Nell'auto c'era una donna di 36
Incidente sulla Saronno-Monza a Limbiate, auto nel fossato, donna in ospedale
