Incidente sul lavoro in Casentino Cisl e Cgil | Preoccupazione e sgomento

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi nello stabilimento Colacem di Rassina, nel Casentino. La Cisl e la Cgil esprimono forte preoccupazione e sgomento per l’accaduto, che ha coinvolto un giovane operaio di 26 anni di origine macedone, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Careggi di Firenze. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli operatori, auspicando immediati interventi di sicurezza e tutela.

