Incidente sul lavoro in Casentino Cisl e Cgil | Preoccupazione e sgomento
Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi nello stabilimento Colacem di Rassina, nel Casentino. La Cisl e la Cgil esprimono forte preoccupazione e sgomento per l’accaduto, che ha coinvolto un giovane operaio di 26 anni di origine macedone, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Careggi di Firenze. La comunità si stringe intorno alla famiglia e agli operatori, auspicando immediati interventi di sicurezza e tutela.
Gravissimo infortunio accaduto oggi allo stabilimento Colacem di Rassina dove un giovane operaio di 26 anni di origine macedone, ma residente in Casentino, è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Careggi di Firenze. Su quanto successo esprimono il proprio sgomento le federazioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
