incidente sul lavoro a rassina ferito giovane di 26 anni

Questa mattina alle 08:32, il personale del 118 è intervenuto a Rassina a seguito di un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane di 26 anni. L'intervento tempestivo ha permesso di prestare le prime cure sul luogo dell'incidente.

È stato attivato alle ore 08:32 di questa mattina il 118 della ASL Toscana Sud Est per un incidente sul lavoro avvenuto a Rassina. Sul posto sono intervenuti l’ infermieristica della Misericordia di Bibbiena, i Vigili del Fuoco di Bibbiena e il personale del PISLL, per i soccorsi e per gli accertamenti relativi alla dinamica dell’evento. Un uomo di 26 anni è stato assistito sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 3. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause dell’incidente. Sono in corso le verifiche da parte degli enti competenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

