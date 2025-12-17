Incidente stradale investita una donna di 63 anni
Mercoledì 17 dicembre, alle prime ore del mattino, a Monza si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna di 63 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.45, generando preoccupazione e interventi delle forze dell'ordine. Maggiori dettagli sulla dinamica dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.
Investita una donna di 63 anni a Monza. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.45 di mercoledì 17 dicembre. La donna è stata investita in viale Libertà, all'altezza del civico 114, non lontano dall'istituto superiore Mapelli.Sono stati allertati subito i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza.
