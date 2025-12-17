Incidente in zona Bione | soccorse due persone

Questa mattina a Lecco, un incidente tra due auto si è verificato in via Macon, vicino alla zona del Bione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle due persone coinvolte. L’evento ha causato disagi alla circolazione, mentre le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione.

Schianto tra due auto e soccorsi in azione questa mattina, mercoledì 17 dicembre, a Lecco. L'incidente è avvenuto alle 10 in via Macon, a poca distanza dalla zona del Bione. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro nel quale sono rimaste coinvolte due persone: si tratterebbe.

