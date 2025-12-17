Incidente in via Giordano Bruno due le auto coinvolte | cinque persone trasportate in ospedale

Poco dopo le 16, via Giordano Bruno si è trasformata in scena di un incidente tra due veicoli, all’altezza dell’incrocio con via Capodistria. L’evento ha coinvolto cinque persone, prontamente trasportate in ospedale. Un episodio che ha generato preoccupazione e mobilitazione tra soccorritori e passanti, evidenziando la fragilità della sicurezza stradale nella zona.

ANCONA – Attimi di paura poco dopo le 16 in via Giordano Bruno, all'altezza dell'incrocio con via Capodistria, dove due auto sono rimate coinvolte in un incidente stradale. Lo schianto ha provocato cinque feriti, tre dei quali portati al pronto soccorso dalla Croce Gialla e gli altri due da un.

