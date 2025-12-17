Incidente ferroviario nel Lodigiano | condannati due lavoratori fiorentini Alstom I sindacati provinciali | sciopero di un’ora

L'incidente ferroviario del 6 febbraio 2020 a Livraga, nel Lodigiano, ha portato a pesanti conseguenze e a condanne per due lavoratori di Alstom Fiorentino. La sentenza del tribunale di Lodi ha evidenziato le responsabilità e suscitato reazioni tra i sindacati, che annunciano uno sciopero di un'ora. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità nel settore ferroviario.

Per l'incidente ferroviario del 6 febbraio 2020 a Livraga, nel Lodigiano (morte di due macchinisti e ferimento di 10 persone a bordo di un Frecciarossa), il tribunale di Lodi ha disposto in primo grado tre condanne, due delle quali riguardano due lavoratori del sito fiorentino Alstom: un operaio montatore (2 anni e 8 mesi) e un collaudatore (2 anni e 10 mesi)

