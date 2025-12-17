Incidente ad Abbadia | due feriti e soccorsi in azione

Alle prime luci del mattino di mercoledì 17 dicembre, un incidente si è verificato lungo la Sp72 ad Abbadia Lariana, provocando due feriti. Lo scontro tra due automobili si è verificato in via Nazionale, all'altezza del civico 120, richiedendo l'intervento dei soccorsi. La dinamica e le condizioni dei coinvolti sono ancora in fase di aggiornamento.

Schianto lungo la Sp72 ad Abbadia Lariana con due persone ferite. L'incidente è avvenuto alle 8 lungo di questa mattina, mercoledì 17 dicembre, in via Nazionale, all'altezza del civico 120, e ha visto coinvolte due automobili. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto che ha.

