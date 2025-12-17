Incidente a Salsomaggiore paura per un 90enne

Un incidente si è verificato a Salsomaggiore intorno alle 12, causando paura tra i residenti. Poco chiaro ancora l’esatta dinamica, le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro avvenuto in Via Parma, vicino a Salso Car. Il fatto ha coinvolto anche un anziano di 90 anni, suscitando preoccupazione tra la comunità locale.

Spavento a Salsomaggiore per un incidente stradale. Poco dopo le 12, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato uno scontro in Via Parma, all'altezza dell'esercizio commerciale Salso Car, nei pressi della Strada Provinciale. Un impatto laterale ha provocato ferite di media.

