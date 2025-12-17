Incidente a Gazoldo furgone per il trasporto disabili esce di strada | tre feriti

Questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti, in via Postumia, si è verificato un incidente stradale coinvolgente un furgone per il trasporto disabili. L'incidente ha provocato tre feriti e ha attirato l'attenzione della comunità locale. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e prestare soccorso ai coinvolti.

Gazoldo (Mantova), 17 dicembre 2025 – Incidente stradale, questa mattina, in via Postumia,  a Gazoldo degli Ippoliti nel Mantovano. Stando alle prima informazioni, un furgone per trasporto disabili  dell’Associazione Agorà Onlus di Rivarolo Mantovano è finito fuori strada. Sembra che il mezzo abbia fatto tutto autonomamente, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso e la ricostruzione dell’esatta dinamica. Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono inetrvenute anche due ambulanze. La conducente del mezzo, una volontaria 63nne è rimasta leggermente ferita. Stessa sorte per i due disabili che stava trasportando, un 32nne di Guidizzolo ed un 53nne di Ceresara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

