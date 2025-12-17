Incidente a Bollate uomo incastrato nel furgone

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Bollate, coinvolgendo un furgone rimasto coinvolto in un violento scontro. Una persona è rimasta incastrata all’interno del veicolo, richiedendo l’intervento dei soccorsi. L’incidente si è verificato in via Caduti Bollatesi, poco prima dell’incrocio con via Pellico, via Volta e via Petrarca, generando grande preoccupazione tra i residenti.

© Ilnotiziario.net - Incidente a Bollate, uomo incastrato nel furgone Un violento incidente, con una persona rimasta incastrata all'interno del furgoncino che guidava, è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Bollate in via Caduti Bollatesi poco prima dell'incrocio con via Pellico, via Volta e via Petrarca. A scontrarsi, per cause che dovrà ricostruire la Polizia locale, sono stati una Ford Focus e un .

