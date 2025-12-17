Inchiesta sulla frangia dei mesagnesi Scu | anche oggi quasi tutti in silenzio

Nella tranquilla Brindisi, cresce il silenzio attorno alla vicenda dei

BRINDISI - Sono proseguiti oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, gli interrogatori di garanzia a carico dei 14 indagati arrestati lunedì e condotti in carcere dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi. L'inchiesta della Dda di Lecce, coordinata dalla pm Carmen Ruggiero, ha inferto un duro.

Mesagne, problema-Scu ancora attuale: la "zona grigia" nell'inchiesta della Dda - Nell'indagine condotta dai carabinieri compaiono consenso sociale della mafia, atteggiamenti omertosi, imprenditori e cittadini che si rivolgono al clan dei "mesagnesi" anche per risolvere controversi ... brindisireport.it

Blitz della Dda tra Brindisi e Lecce: decapitate le frange mesagnesi e torresi della Scu, 13 arresti TUTTI I NOMI/VIDEO - Sequestro preventivo inoltre dell'immobile e dell'attività commerciale considerata la base logistica dell’organizzazione mafiosa (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Blitz della Dda tra Brindisi e Lecce decapitate frange mesagnesi e torresi della Scu, 13 arresti

