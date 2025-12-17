Inchiesta sul primario di Chirurgia Altri casi di pazienti danneggiati

Un’indagine ha coinvolto il primario di Chirurgia del Bufalini, il dottor Fausto Catena, sospeso e denunciato alla Procura. La vicenda si aggiunge a una serie di casi di pazienti danneggiati, suscitando preoccupazioni e attenzione sulle pratiche all’interno dell’ospedale.

Ha sortito l’effetto di un sasso in piccionaia la notizia della sospensione e della denuncia alla Procura del primario di Chirurgia del Bufalini, il dottor Fausto Catena, cattedratico dell’ Università di Bologna. S’intensificano le segnalazioni dei casi che vedrebbero al centro persone che hanno accusato gravi complicanze a seguito di interventi chirurgici, in prevalenza all’addome, considerati di routine e dunque non a rischio di tali evenienze. Nei prossimi giorni daremo voce a chi ha denunciato e pretende un risarcimento del danno che, in caso di gravi ripercussioni sulla salute, non appare mai del tutto compensato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

