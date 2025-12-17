Inchiesta sul primario di Chirurgia Altri casi di pazienti danneggiati

Un’indagine ha coinvolto il primario di Chirurgia del Bufalini, il dottor Fausto Catena, sospeso e denunciato alla Procura. La vicenda si aggiunge a una serie di casi di pazienti danneggiati, suscitando preoccupazioni e attenzione sulle pratiche all’interno dell’ospedale.

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta sul primario di Chirurgia. Altri casi di pazienti danneggiati Ha sortito l’effetto di un sasso in piccionaia la notizia della sospensione e della denuncia alla Procura del primario di Chirurgia del Bufalini, il dottor Fausto Catena, cattedratico dell’ Università di Bologna. S’intensificano le segnalazioni dei casi che vedrebbero al centro persone che hanno accusato gravi complicanze a seguito di interventi chirurgici, in prevalenza all’addome, considerati di routine e dunque non a rischio di tali evenienze. Nei prossimi giorni daremo voce a chi ha denunciato e pretende un risarcimento del danno che, in caso di gravi ripercussioni sulla salute, non appare mai del tutto compensato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Strisce blu disegnate male, spuntano altri casi in centro a Bologna: “Non rimuoviamo più le auto” Leggi anche: I sospetti sul killer delle escort. Indagini su altri tre casi irrisolti, a Prato chiesto il processo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Primario chirurgo di Fedez se ne va dal Sistema Sanitario Nazionale Inchiesta sul primario di Chirurgia. Altri casi di pazienti danneggiati - Ha sortito l’effetto di un sasso in piccionaia la notizia della sospensione e della denuncia alla Procura del primario di Chirurgia del Bufalini, il dottor Fausto Catena, cattedratico dell’ Università ... msn.com

Sotto inchiesta il primario Catena: "Ha insabbiato l’indagine interna" - Sospeso dall’incarico, con diffida a rientrare a qualunque titolo nel ruolo, e denunciato alla Procura della Repubblica. msn.com

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è al centro di un inchiesta per corruzione: lo scorso 4 dicembre è stato sorpreso in flagranza mentre riceveva una mazzetta di 3mila euro dall'imprenditore Maurizio Terra a - facebook.com facebook

#Roma L'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, Roberto Palumbo, ora ai domiciliari. Arrestato anche l’imprenditore Maurizio Terra. 12 gli indagati. Di @elenapababaloni #GR1 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.