Inchiesta Doppia Curva condanne complessive vicino ai 90 anni di carcere per gli imputati | i dettagli e il punto del Corriere dello Sport

L'inchiesta Doppia Curva svela dettagli sconvolgenti riguardanti il tifo organizzato di Milan e Inter, con condanne vicine ai 90 anni di carcere complessivi. Un’indagine che travalica il mondo sportivo, rivelando un intreccio tra calcio e criminalità che mette in discussione la sicurezza e i valori dello sport.

Inchiesta Doppia Curva, emergono dettagli durissimi che coinvolgonoil tifo organizzato di Milan e Inter: il punto del Corriere dello Sport Non è una pagina sportiva, ma una vicenda giudiziaria che allo sport si è intrecciata in modo profondo e pericoloso. A quasi sei mesi dal verdetto del 17 giugno, le motivazioni della sentenza del processo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

