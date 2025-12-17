Incendio sul Lago d' Orta fiamme sul tetto di una casa

Un incendio si è verificato ieri a Nonio, sul Lago d'Orta, coinvolgendo una porzione del tetto di una abitazione nella frazione di Brolo. L'episodio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Incendio sul Lago d'Orta.É successo ieri, martedì 16 dicembre, a Nonio, nella frazione di Brolo, dove le fiamme hanno interessato parte del tetto di una casa.Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con due automezzi e con il supporto dell'autobotte. Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Incendio nella notte in Brianza: in fiamme il tetto di una casa Leggi anche: Incendio a Cameri, in fiamme il tetto di una casa in Cascina Argine Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio sul Mottarone, il canadair carica acqua nel lago d'Orta davanti a Omegna Caldo intenso ed incendio a corredo a Belem, città brasiliana ai margini della foresta Amazzonica, dove con il solito colpo di martelletto il Presidente Andrè Correa De Lago ha... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

