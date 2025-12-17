Incendio in un appartamento | salvate due persone

Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Lissone, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state estratte dalle fiamme e trasportate in ospedale in codice giallo. L'intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi e messo in sicurezza i residenti coinvolti.

Incendio in un appartamento di Lissone: due persone sono state salvate e trasferite in codice giallo in ospedale.Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Garibaldi. Sono stati allertati immediatamente i. Monzatoday.it

