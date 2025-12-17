Incendio in un appartamento | salvate due persone

Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Lissone, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Due persone sono state estratte dalle fiamme e trasportate in ospedale in codice giallo. L'intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi e messo in sicurezza i residenti coinvolti.

Incendio in un appartamento di Lissone: due persone sono state salvate e trasferite in codice giallo in ospedale.Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Garibaldi. Sono stati allertati immediatamente i. Monzatoday.it Leggi anche: Incendio in un appartamento, salvate e portate in ospedale 4 persone tra cui due disabili Leggi anche: Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due persone La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incendio borgo San Jacopo Firenze salvate due ragazze con autoscala Incendio a Bibiana: a fuoco un appartamento in un palazzo, salvate due persone - Un incendio è divampato nella mattinata di oggi in un palazzo di piazza San Marcellino, che dà su via Vittorio Veneto, a Bibiana. torinotoday.it

Incendio in appartamento: forse le fiamme da un monopattino in carica - Due persone sono state salvate dai Vigili del fuoco con l'autoscala e portate in codice giallo al Niguarda. rainews.it

Con molta probabilità l'incendio sarebbe partito da uno dei tre monopattini trovati in carica nell'appartamento. Sempre più spesso leggiamo di casi analoghi, e sarebbe bene pensare di vietare la ricarica in luoghi chiusi. - facebook.com facebook

Scoppia incendio in appartamento a Cesenatico: colonna di fumo altissima, muore donna di 55 anni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.