Incendio in un appartamento di Rutigliano | salvati anziani Muore un cane

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Rutigliano, provincia di Bari, provocando il salvataggio di due anziani e la tragica morte di un cane. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme, divampate intorno alle 19 di martedì nell'abitazione al piano rialzato di uno stabile.

