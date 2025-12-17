Incendio in un appartamento di Rutigliano | salvati anziani Muore un cane
Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Rutigliano, provincia di Bari, provocando il salvataggio di due anziani e la tragica morte di un cane. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme, divampate intorno alle 19 di martedì nell'abitazione al piano rialzato di uno stabile.
Un incendio è divampato all'interno di un appartamento di Rutigliano, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, divampate attorno alle 19 di martedì in un'abitazione al piano rialzato di uno stabile.Fiamme sviluppatesi in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
