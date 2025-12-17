Incendio al rigassificatore al largo | ma per fortuna è solo un' esercitazione

Nella giornata di martedì, i Vigili del Fuoco di Ravenna hanno condotto un'esercitazione a bordo del rigassificatore al largo della costa. L'evento ha simulato un incendio, consentendo di testare le procedure di emergenza e di migliorare la prontezza delle squadre in caso di reale necessità.

I Vigili del Fuoco di Ravenna hanno svolto nella giornata di martedì un'esercitazione a bordo del rigassificatore al largo della costa. I pompieri hanno simulato appunto un incendio sulla piattaforma: nello specifico le fiamme hanno colpito sul ponte scoperto le manichette di trasferimento del.

