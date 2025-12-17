Incendio a Sedegliano | brucia l' isolante del sottotetto ma niente fiamme

Oggi pomeriggio a Sedegliano si è verificato un incendio nell'isolante del sottotetto di una casa, che si è sviluppato autonomamente senza provocare fiamme. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l’abitazione e i residenti. Un episodio che sottolinea l’importanza di controlli e verifiche periodiche degli impianti e delle strutture domestiche.

Oggi pomeriggio l'isolamento del sottotetto di un'abitazione di Sedegliano ha preso fuoco autonomamente, senza sviluppo di fiamme. Le cause sono ancora incerte, ma alle 20 e 10, al momento in cui si scrive, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere la combustione. Sono accorsi da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

