Incendio a Sedegliano | brucia l' isolante del sottotetto ma niente fiamme

Oggi pomeriggio a Sedegliano si è verificato un incendio nell'isolante del sottotetto di una casa, che si è sviluppato autonomamente senza provocare fiamme. L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l’abitazione e i residenti. Un episodio che sottolinea l’importanza di controlli e verifiche periodiche degli impianti e delle strutture domestiche.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.