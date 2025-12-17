Incendia l’auto all’ex compagna | arrestato 29enne a Nocera Inferiore
Un 29enne di Nocera Inferiore è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver incendiato l’auto dell’ex compagna. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori e danneggiamento. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la gravità delle azioni violente legate a dinamiche di stalking e vendetta.
I Carabinieri della Stazione di Nocera Inferiore hanno posto agli arresti domiciliari un 29enne del luogo, accusato di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento cautelare, eseguito il 15 dicembre, è stato emesso dal GIP del Tribunale di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
