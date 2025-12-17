Inaugurazione dell' albero della sicurezza a Chieti Scalo

Sabato 20 dicembre alle ore 17, a Chieti Scalo, si terrà l'inaugurazione dell'albero della sicurezza in piazzale Marconi. L'evento, simbolico e dedicato alla promozione della prevenzione e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta un momento di sensibilizzazione e impegno per la tutela dei lavoratori e delle comunità locali.

