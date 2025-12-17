Inaugurazione dell' albero della sicurezza a Chieti Scalo

Sabato 20 dicembre alle ore 17, a Chieti Scalo, si terrà l'inaugurazione dell'albero della sicurezza in piazzale Marconi. L'evento, simbolico e dedicato alla promozione della prevenzione e della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, rappresenta un momento di sensibilizzazione e impegno per la tutela dei lavoratori e delle comunità locali.

Sabato 2o dicembre, alle ore 17, in piazzale Marconi a Chieti Scalo, si terrà l’inaugurazione dell’albero della sicurezza, un’iniziativa simbolica dedicata alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.L’evento è a cura del evento del movimento lavoratori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

