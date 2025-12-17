Inaugurato il campo da tennis coperto alla Canottieri Murano

Il 13 dicembre è stato inaugurato il nuovo campo da tennis coperto della Canottieri Murano Asd, segnando un momento importante per il circolo e l’isola. Questa realizzazione rappresenta un innovativo passo avanti per la comunità locale, offrendo nuove opportunità sportive e valorizzando il patrimonio sportivo di Murano.

È stato inaugurato il 13 dicembre il nuovo campo coperto del Tennis Canottieri Murano Asd, un’opera che rappresenta un traguardo storico per il circolo e una vera “doppia prima volta” per l’isola tutta. È la prima copertura nella storia dell'associazione e la prima struttura pressostatica a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Inaugurazione Campo da Tennis coperto

