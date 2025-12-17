Inaugurato il campo da tennis coperto alla Canottieri Murano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 dicembre è stato inaugurato il nuovo campo da tennis coperto della Canottieri Murano Asd, segnando un momento importante per il circolo e l’isola. Questa realizzazione rappresenta un innovativo passo avanti per la comunità locale, offrendo nuove opportunità sportive e valorizzando il patrimonio sportivo di Murano.

Immagine generica

È stato inaugurato il 13 dicembre il nuovo campo coperto del Tennis Canottieri Murano Asd, un’opera che rappresenta un traguardo storico per il circolo e una vera “doppia prima volta” per l’isola tutta. È la prima copertura nella storia dell'associazione e la prima struttura pressostatica a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Inaugurato a Farindola il nuovo campo da padel coperto [FOTO]

Leggi anche: Sport in tv oggi, torna in campo Sinner: tennis, calcio e tanto altro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inaugurazione Campo da Tennis coperto

Video Inaugurazione Campo da Tennis coperto

Tennis e innovazione: inaugurato il nuovo impianto coperto a Palazzolo dello Stella - PALAZZOLO DELLO STELLA ( UDINE) – Giornata significativa questo'oggi, 13 dicembre, per lo sport e per il mondo scolastico di Palazzolo dello Stella con l’inaugurazione del nuovo campo sportivo coperto ... nordest24.it

Tennis, pallavolo e calcio a 5 al coperto - Il centro sportivo di San Zaccaria ha una nuova tensostruttura, inaugurata alcuni giorni fa dal sindaco Alessandro Barattoni e dalla consigliera regionale Eleonora Proni e realizzata in circa cinque ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.