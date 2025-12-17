Inaugurato e benedetto a Frosinone l’albero della Sicurezza

A Frosinone è stato inaugurato e benedetto l’albero della sicurezza, simbolo di impegno e speranza per la comunità. Alla cerimonia hanno preso parte l’Onorevole Aldo Mattia di Fratelli d’Italia, che ha condiviso questo momento significativo, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono tutela e coesione sociale. Un gesto che rafforza il senso di appartenenza e l’attenzione alle tematiche di sicurezza nel territorio.

