Inaugurato e benedetto a Frosinone l’albero della Sicurezza

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone è stato inaugurato e benedetto l’albero della sicurezza, simbolo di impegno e speranza per la comunità. Alla cerimonia hanno preso parte l’Onorevole Aldo Mattia di Fratelli d’Italia, che ha condiviso questo momento significativo, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono tutela e coesione sociale. Un gesto che rafforza il senso di appartenenza e l’attenzione alle tematiche di sicurezza nel territorio.

inaugurato e benedetto a frosinone l8217albero della sicurezza

© Frosinonetoday.it - Inaugurato e benedetto a Frosinone l’albero della Sicurezza

L’Onorevole Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera ha partecipato all’inaugurazione e alla benedizione dell’ “albero per la sicurezza” a Frosinone.Nel quadro dell’iniziativa nazionale “Un albero per la sicurezza sul lavoro”, promossa dall’ANMIL, Associazione nazionale fra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Infortuni sul lavoro: a Catania inaugurato l’Albero per la Sicurezza

Leggi anche: Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.