Inaugurato e benedetto a Frosinone l’albero della Sicurezza
A Frosinone è stato inaugurato e benedetto l’albero della sicurezza, simbolo di impegno e speranza per la comunità. Alla cerimonia hanno preso parte l’Onorevole Aldo Mattia di Fratelli d’Italia, che ha condiviso questo momento significativo, sottolineando l’importanza di iniziative che promuovono tutela e coesione sociale. Un gesto che rafforza il senso di appartenenza e l’attenzione alle tematiche di sicurezza nel territorio.
L’Onorevole Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera ha partecipato all’inaugurazione e alla benedizione dell’ “albero per la sicurezza” a Frosinone.Nel quadro dell’iniziativa nazionale “Un albero per la sicurezza sul lavoro”, promossa dall’ANMIL, Associazione nazionale fra. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
