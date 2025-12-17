Questa sera, in un evento speciale trasmesso su tutte le reti Mediaset, Checco Zalone sorprenderà il suo pubblico con un video-messaggio unico. Un momento atteso che anticipa l’uscita di ‘Buen Camino’, il suo nuovo film. Un’anteprima che promette di emozionare e coinvolgere, regalando ai fan un’anticipazione esclusiva di ciò che li aspetta. Restate con noi per non perdere questa sorpresa imperdibile.

In vista dell'uscita di 'Buen Camino' il nuovo film di Checco Zalone un "video-messaggio" a reti unificate su Mediaset

CHECCO ZALONE: QUESTA SERA UN SUO SPECIALE “VIDEO-MESSAGGIO” IN ONDA A RETI UNIFICATE MEDIASET. Questa sera Checco Zalone farà un regalo al suo pubblico. Alle ore 21.00 tutti i canali Mediase t: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20, trasmetteranno un suo “video-messaggio” molto speciale. Un dono di Natale anticipato in attesa dell’arrivo al cinema il 25 dicembre di “ Buen Camino ”, il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film. “ Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

