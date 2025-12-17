Il partito di Meloni evidenzia l’alleanza con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla Ue. Ascoltate il commento di Lorenzo Fontana, leghista, che afferma: “la Russia ha fallito”. Leggete il documento di quattro pagine di FdI per comprendere le motivazioni e le posizioni espresse.

© Ilfoglio.it - In una nota il partito di Meloni rimarca l’asse con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla Ue

Ascoltate il presidente, leghista, Lorenzo Fontana che dice “la Russia ha fallito”, leggete questo documento di FdI, quattro pagine, e capirete perché. Ilfoglio.it

Leggi anche: Ucraina, Meloni ai Volenterosi: “Serve l’unità tra le due sponde dell’Atlantico per un cessate il fuoco”

Leggi anche: A Manama l’Italia compie il salto di qualità: Meloni ridisegna l’asse Golfo–Mediterraneo e colloca Roma al centro dell’Imec

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Autostrade. Bonafede Decisione revoca entro questa settimana Pd Governo decida in tempi brevi

In una nota il partito di Meloni rimarca l'asse con i Volenterosi e l'adesione dell'Ucraina alla Ue - Ascoltate il presidente, leghista, Lorenzo Fontana che dice “la Russia ha fallito”, leggete questo documento di FdI, quattro pagine, e capirete perché Meloni ripete la “vera europeista sono io”. ilfoglio.it