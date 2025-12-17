In una nota il partito di Meloni rimarca l’asse con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla Ue

Il partito di Meloni evidenzia l’alleanza con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla Ue. Ascoltate il commento di Lorenzo Fontana, leghista, che afferma: “la Russia ha fallito”. Leggete il documento di quattro pagine di FdI per comprendere le motivazioni e le posizioni espresse.

Ascoltate il presidente, leghista, Lorenzo Fontana che dice “la Russia ha fallito”, leggete questo documento di FdI, quattro pagine, e capirete perché. Ilfoglio.it

In una nota il partito di Meloni rimarca l'asse con i Volenterosi e l'adesione dell'Ucraina alla Ue - Ascoltate il presidente, leghista, Lorenzo Fontana che dice "la Russia ha fallito", leggete questo documento di FdI, quattro pagine, e capirete perché Meloni ripete la "vera europeista sono io".

