In trasferta per truffare gli anziani | coppia viene pedinata dai carabinieri poi scatta l' arresto

Una coppia sospetta di truffe agli anziani è stata pedinata dai carabinieri a Udine, dopo aver notato comportamenti sospetti nei pressi del centro. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti fino all'arresto, intervenendo per prevenire potenziali truffe e garantire la sicurezza dei cittadini più vulnerabili.

© Triesteprima.it - In trasferta per truffare gli anziani: coppia viene pedinata dai carabinieri, poi scatta l'arresto Li hanno notati muoversi con circospezione nei pressi del centro di Udine e hanno deciso di non perderli di vista. È così che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine, impegnati in specifici servizi contro le truffe agli anziani, sono arrivati ad arrestare in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Si fingono carabinieri e tentato di truffare coppia di anziani: in manette due napoletani Leggi anche: Si fingevano carabinieri per truffare gli anziani, sei arresti in poche ore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tenta di truffare 89enne, incastrato dalle telecamere - Estate in diretta 01072024 In trasferta fuori Regione per truffare gli anziani, casertano spedito dietro le sbarre - Arrivava dalla provincia di Caserta il giovane arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver truffato due anziani nel centro storico di Campobasso. casertanews.it

In trasferta per truffare gli anziani - Un 35enne di origine campana pensava di averla fatta franca, truffando un signore ... ilrestodelcarlino.it

