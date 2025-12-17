In trasferta per truffare gli anziani | coppia viene pedinata dai carabinieri poi scatta l' arresto

Una coppia sospetta di truffe agli anziani è stata pedinata dai carabinieri a Udine, dopo aver notato comportamenti sospetti nei pressi del centro. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti fino all'arresto, intervenendo per prevenire potenziali truffe e garantire la sicurezza dei cittadini più vulnerabili.

Li hanno notati muoversi con circospezione nei pressi del centro di Udine e hanno deciso di non perderli di vista. È così che i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine, impegnati in specifici servizi contro le truffe agli anziani, sono arrivati ad arrestare in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

