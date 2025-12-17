A Vaiano, in provincia di Prato, nasce un esempio di partecipazione attiva e solidale. Qui, 100 cittadini volontari si impegnano quotidianamente per il bene comune, trasformando il senso civico in azione concreta. Un modello unico in Toscana che dimostra come l’impegno collettivo possa fare la differenza, creando una comunità più unita e responsabile.

© Lanazione.it - In provincia di Prato un modello unico in Toscana: a Vaiano 100 cittadini volontari per il bene comune

Firenze, 17 dicembre 2025 – C’è un comune in Toscana dove i cittadini non si limitano a segnalare buche o aiuole in disordine: si mettono la pettorina, prendono gli attrezzi e scendono in campo in prima persona. È Vaiano, in Val di Bisenzio, in provincia di Prato, dove il progetto “ Cittadinanza Attiva – Ci siamo! ” è diventato in pochi mesi un unicum in Toscana per numeri e organizzazione: i volontari iscritti sono ormai un centinaio, coinvolti in modo stabile e regolamentato nella cura del territorio e nel supporto alle attività della comunità. Vaiano, che ha circa 9.900 abitanti, conta dunque oltre l’1% della popolazione coinvolta stabilmente nel progetto: una percentuale molto superiore alla media dei volontari in altri comuni italiani, che si attesta tra lo 0,1 e lo 0,3%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Leggi anche: Tre milioni di cittadini chiamati alle urne in Toscana: come si vota

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MODELLO 730 LE NOVITA' PER IL 2025

Regione Piemonte Prato Nevoso in provincia di Cuneo #fblifestyle - facebook.com facebook