In memoria di Mauro Del Corno la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha raccolto 89mila euro per Msf a Gaza | la consegna della targa ai familiari del nostro collega
La raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano per sostenere gli operatori di Medici senza frontiere a Gaza ha raggiunto la cifra di 88.996,81 euro. La campagna è stata lanciata il 4 ottobre scorso in memoria del nostro collega Mauro Del Corno, scomparso improvvisamente a inizio agosto. E siamo certi che Mauro sarebbe stato felice del risultato raggiunto e dell’aiuto concreto che questa somma può portare alla popolazione della Striscia martoriata da due anni di bombardamenti. Questa mattina Laura Grillo e Ioana Fumagalli di Medici senza frontiere hanno voluto consegnare una targa commemorativa alla famiglia di Del Corno, alla compagna Valeria De Rosa, al figlio Alessandro e alla mamma Flavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Meloni sempre più vergognosa sulla Flotilla
