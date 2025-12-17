In memoria di Mauro Del Corno, la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha raccolto 89mila euro per Medici Senza Frontiere a Gaza. La donazione, simbolo di solidarietà, è stata consegnata ai familiari del collega scomparso. Questo gesto testimonia l’impegno della comunità nel supportare chi opera in contesti di crisi.

© Ilfattoquotidiano.it - In memoria di Mauro Del Corno la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha raccolto 89mila euro per Msf a Gaza: la consegna della targa ai familiari del nostro collega

La raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Il Fatto Quotidiano per sostenere gli operatori di Medici senza frontiere a Gaza ha raggiunto la cifra di 88.996,81 euro. La campagna è stata lanciata il 4 ottobre scorso in memoria del nostro collega Mauro Del Corno, scomparso improvvisamente a inizio agosto. E siamo certi che Mauro sarebbe stato felice del risultato raggiunto e dell’aiuto concreto che questa somma può portare alla popolazione della Striscia martoriata da due anni di bombardamenti. Questa mattina Laura Grillo e Ioana Fumagalli di Medici senza frontiere hanno voluto consegnare una targa commemorativa alla famiglia di Del Corno, alla compagna Valeria De Rosa, al figlio Alessandro e alla mamma Flavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Un furgone ai City Angels per assistere i senza fissa dimora anche a Natale: la donazione della Fondazione del Fatto Quotidiano

Leggi anche: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Ottobre:

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meloni sempre più vergognosa sulla Flotilla

fondazione raccolta Msf Mauro Del Corno 04-10-2025 - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 38 droni ucraini in tre ore. ilfattoquotidiano.it

Un numero che diventa memoria: Brindisi non dimentica Mauro Masiello, ritirata l'iscrizione n° 30 - facebook.com facebook

#Italia #Costituzione #SandroPertini #citazioni #memoria "E tu" In effetti sarebbe ora di crescere, gentile Sandro. Oggi per @repubblica x.com