In Lombardia il cuore del corporate venture tra frenata e segnali di ripresa
In Lombardia, il mondo del corporate venture si trova tra segnali di rallentamento e timidi segnali di ripresa. Nel 2024, l'innovazione italiana si conferma solida, tuttavia emergono criticità che richiedono attenzione. Un quadro complesso che riflette le dinamiche di un ecosistema in evoluzione, tra sfide e opportunità per il futuro.
Nel 2024 l’innovazione italiana mostra basi solide, ma anche crepe che meritano attenzione: oltre 15.300 tra startup e PMI innovative hanno generato 12,9 miliardi di euro di fatturato complessivo. Dentro questa fotografia nazionale, la Lombardia emerge come il territorio che addensa una quota decisiva di investitori CVC. Il report che misura l’incontro tra imprese mature . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
