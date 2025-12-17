In Italia con Italo Calvino

Italo Calvino, uno degli scrittori più influenti della letteratura italiana, ha attraversato una parabola artistica che riflette la propria evoluzione esistenziale. La sua traiettoria letteraria si intreccia con temi di cambiamento e introspezione, offrendo uno sguardo profondo sulla sua ricerca di senso e di forma. Questo percorso si configura come un continuo equilibrio tra pienezza e vuoto, vita e silenzio.

La parabola letteraria di Italo Calvino assomiglia alla sua vicenda esistenziale. Un passaggio contagioso e osmotico dal pieno al vuoto. L’oscillare tra il laico scientismo botanico del padre e la fantasia dei Nostri Antenati, passando per la registrazione civile dell’epica resistenziale e fino al gesto fisico-matematico del Ti con zero o Le cosmicomiche e la malìa per l’universo. E, ancora, dal punto di vista del “lettore”, un lasciare il pieno dalla grande cultura verbosa ereditata al vuoto dello zen e della letteratura sentenziosa spirituale fuse nell’idea del classico come libro sempre moderno. Ilfoglio.it

