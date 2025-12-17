In fuga per 25 anni dopo la rapina | preso dai carabinieri grazie al Dna
Dopo oltre 25 anni di latitanza, un uomo coinvolto in una rapina del 2000 è stato catturato dai carabinieri grazie all'analisi del DNA. De iure ancora sconosciuto, de facto si è rivelato uno dei componenti del commando che assaltò la banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo. La scoperta segna un importante passo nella lotta all'impunità.
De iure ancora sconosciuto alle forze dell'ordine, almeno fino ad oggi, de facto un latitante da più di 25 anni: è stato individuato dai carabinieri un altro componente del commando che nel lontano 16 marzo 2000 prese d'assalto la filiale della banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Scappa dopo una rapina fallita in banca e spara contro i carabinieri: 49enne condannato a 8 anni
Leggi anche: Fuorigrotta, rapina scooter e telefono a un passante nel traffico: preso dopo breve fuga
i 5 soldati PRIMA e DOPO la guerra.soldato shorts soldato guerra
Mantova, rapina risolta dopo 25 anni grazie al Dna: 75enne incastrato da un guanto analizzato dal Ris di Parma - Per quell’episodio era già stato condannato, con sentenza definitiva, un 61enne residente a Toscolano M ... milano.corriere.it
Rapina armata a Guidizzolo, svolta dopo 25 anni: il DNA incastra un 75enne. - Rapina armata a Guidizzolo nel 2000: dopo 25 anni l’analisi del DNA su un guanto in lattice porta all’individuazione di un 75enne bresciano, ora indagato per rapina aggravata. msn.com
Vittima un giovane di 26 anni: prima gli insulti, poi le botte e infine la fuga. Indaga la polizia, al setaccio le telecamere di videosorveglianza per dare volto e nome agli autori - facebook.com facebook
Soncino. Un uomo di 29 anni arrestato dopo una ‘folle fuga durata oltre 20 chilometri’ x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.