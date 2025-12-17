In fuga per 25 anni dopo la rapina | preso dai carabinieri grazie al Dna

Dopo oltre 25 anni di latitanza, un uomo coinvolto in una rapina del 2000 è stato catturato dai carabinieri grazie all'analisi del DNA. De iure ancora sconosciuto, de facto si è rivelato uno dei componenti del commando che assaltò la banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo. La scoperta segna un importante passo nella lotta all'impunità.

De iure ancora sconosciuto alle forze dell'ordine, almeno fino ad oggi, de facto un latitante da più di 25 anni: è stato individuato dai carabinieri un altro componente del commando che nel lontano 16 marzo 2000 prese d'assalto la filiale della banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

