In Europa ci aspettiamo un massacro come a Sydney dice Margolin

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto avverte di possibili eventi drammatici in Europa, paragonandoli a quanto accaduto a Sydney. Nei giorni precedenti il tragico episodio di Bondi Beach, si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla frequenza di incidenti di massa nel continente.

in europa ci aspettiamo un massacro come a sydney dice margolin

© Ilfoglio.it - “In Europa ci aspettiamo un massacro come a Sydney”, dice Margolin

Roma. Nei giorni precedenti il massacro di Bondi Beach. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

Leggi anche: Un’Europa più solida è garanzia di indipendenza e competitività, dice Sandro Gozi

Leggi anche: Come si dice tartassati in francese? Macron toglie all’Italia il primato di nazione col maggior prelievo fiscale d’Europa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

europa aspettiamo massacro sydney“In Europa ci aspettiamo un massacro come a Sydney”, dice Margolin - Nei giorni precedenti il massacro di Bondi Beach, numerose comunità ebraiche europee avevano già deciso di festeggiare Hanukkah al chiuso: niente piazze pubbliche, niente candele ai vetri. ilfoglio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.