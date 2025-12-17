In Europa ci aspettiamo un massacro come a Sydney dice Margolin
Un esperto avverte di possibili eventi drammatici in Europa, paragonandoli a quanto accaduto a Sydney. Nei giorni precedenti il tragico episodio di Bondi Beach, si intensificano le preoccupazioni sulla sicurezza e sulla frequenza di incidenti di massa nel continente.
Roma. Nei giorni precedenti il massacro di Bondi Beach. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
“In Europa ci aspettiamo un massacro come a Sydney”, dice Margolin - Nei giorni precedenti il massacro di Bondi Beach, numerose comunità ebraiche europee avevano già deciso di festeggiare Hanukkah al chiuso: niente piazze pubbliche, niente candele ai vetri. ilfoglio.it
