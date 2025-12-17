In contatto con i jihadisti L’imam salvato dai giudici

La Corte d’Appello di Torino ha assolto l’imam coinvolto in contatti con jihadisti, giustificando le sue azioni come episodi datati e isolati. Il predicatore, noto anche per aver sostenuto la poligamia, aveva suscitato diverse controversie. La decisione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle istituzioni giudiziarie in casi di estremismo e libertà di culto.

La Corte d'Appello giustifica il predicatore di Torino, noto anche per favorire la poligamia: «Episodi datati e isolati». Il governo ha cacciato 215 musulmani pericolosi, ma con questa liberazione la sicurezza è a rischio. Mohamed Shahin è «presente in Italia da oltre 20 anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale del Paese». Lo ha precisato in una nota, ieri, Alessandra Bassi, presidente reggente della Corte d'Appello di Torino, quella che ha bocciato il trattenimento dell'imam nel Cpr di Caltanissetta. La Verità ha scoperto che il predicatore è così ben «integrato e inserito» nel nostro Paese, che nella moschea di via Saluzzo, nel capoluogo piemontese, si mette a celebrare nozze poligame. Le toghe rosse liberano Shahin, il predicatore di Torino espulso dal governo. Diceva: "Il 7 ottobre non fu violenza" ma la Corte d'Appello lo rimanda a casa. L'ira di Meloni: "Con questi giudici è impossibile garantire la sicurezza".

