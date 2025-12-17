In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc | 26enne arrestato a Brembate Sopra

Un giovane di 26 anni è stato arrestato a Brembate Sopra con 16 kg di ketamina e biscotti al THC. L’intervento è il risultato di controlli straordinari della polizia, avvenuti dopo una serie di furti in abitazione. Durante l’operazione, gli agenti hanno intercettato lo spacciatore, portando alla scoperta della sostanza stupefacente e di un’attività illecita.

