A Brianza apre un nuovo negozio Action, esteso su oltre 800 mq, con 33 nuovi assunti. Dopo l’annuncio che ha suscitato entusiasmo tra i clienti, è stata comunicata la data ufficiale dell’inaugurazione, segnando un importante aggiornamento per la rete commerciale della zona.

© Monzatoday.it - In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori

L’annuncio delle scorse settimane aveva entusiasmato i clienti. Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro.Quando e dove apreAction si amplia e apre in Brianza il suo secondo store. Sarà a Busnago e l’apertura è fissata per sabato 20 dicembre, alle 8.45. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: La grande azienda che apre un nuovo sito in Lombardia e assume oltre 220 lavoratori

Leggi anche: Action apre un nuovo negozio nel Milanese e raggiunge quota 191 in Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Colonne cucina come dispense e lavanderia ?? interiordesign arredamento arredocasa design

In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori - Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro. monzatoday.it