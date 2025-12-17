In Brianza apre il nuovo negozio di Action | oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori
A Brianza apre un nuovo negozio Action, esteso su oltre 800 mq, con 33 nuovi assunti. Dopo l’annuncio che ha suscitato entusiasmo tra i clienti, è stata comunicata la data ufficiale dell’inaugurazione, segnando un importante aggiornamento per la rete commerciale della zona.
L’annuncio delle scorse settimane aveva entusiasmato i clienti. Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro.Quando e dove apreAction si amplia e apre in Brianza il suo secondo store. Sarà a Busnago e l’apertura è fissata per sabato 20 dicembre, alle 8.45. La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
