In auto con trenta dosi di cocaina 23enne arrestato a Ponte Valleceppi

Durante un normale controllo a Ponte Valleceppi, i carabinieri della sezione Radiomobile di Perugia hanno scoperto un giovane di 23 anni in possesso di trenta dosi di cocaina. L'intervento ha portato all'arresto del ragazzo, evidenziando ancora una volta il costante impegno delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio di droga. Un episodio che sottolinea l'importanza di potenziare le attività di controllo sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Era in auto con 30 dosi di cocaina. Lo hanno intercettato i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia, a Ponte Valleceppi, durante un controllo alla circolazione. Vista la sua agitazione, i militari hanno proceduto a perquisire l'auto sulla quale il 23enne, ufficialmente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

