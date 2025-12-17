Imprese | Ariston acquisito il 100% di Riello

Ariston Group ha annunciato di aver firmato un accordo con le controllate di Carrier Global Corporation per acquisire il 100% delle azioni di Riello Group Spa e Riello America Llc, rafforzando così la propria presenza nel settore. L'operazione rappresenta un passo strategico importante per l'espansione e lo sviluppo del gruppo.

Roma, 16 dic. (LaPresse) – Ariston Group – in una nota – annuncia di “aver firmato un accordo con le controllate di Carrier Global Corporation per l’acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group Spa e Riello America Llc. Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello è un player di grande prestigio nei settori del comfort climatico e delle tecnologie di combustione. Nel 2025 prevede di raggiungere circa 400 milioni di euro di fatturato netto, con un Ebitda rettificato di circa 35 milioni di euro”. Le parti, si legge ancora, “hanno concordato un enterprise value di 289 milioni di euro” incluse “le sinergie a regime”. Lapresse.it

