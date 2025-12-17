Imprenditori di domani cercasi | torna il premio Cna Creaimpresa Lab con aiuti fino a 3.500 euro

È tornato la quarta edizione del Premio Cna Creaimpresa Lab – Imprenditori di domani, promosso da Cna Forlì-Cesena con il supporto della Camera di commercio della Romagna e di La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. Il concorso offre ai partecipanti un sostegno fino a 3.500 euro per sviluppare idee imprenditoriali innovative, con il patrocinio di tutte le amministrazioni locali.

