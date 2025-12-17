Impianti fotovoltaici sui tetti degli uffici postali in provincia di Catania

In provincia di Catania, l’attenzione alla sostenibilità si intensifica con l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti degli uffici postali. Poste Italiane conferma il suo impegno per l’ambiente, investendo in energia pulita e riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso un futuro più sostenibile, promuovendo l’uso di risorse rinnovabili e contribuendo alla tutela del territorio.

Sempre più energia green in provincia di Catania anche con il contributo di Poste Italiane. L’azienda continua a investire sulla sostenibilità ambientale attraverso l’installazione su sempre più siti aziendali di pannelli fotovoltaici per ridurre le immissioni in atmosfera di gas inquinanti. A. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

