Stefano Impallomeni analizza con ottimismo il futuro dell’Inter, immaginando una finale di Supercoppa Italiana conquistata con determinazione e successo. Tra le sue considerazioni, emerge anche il ruolo di Frattesi come protagonista. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle prospettive nerazzurre in vista delle sfide imminenti, sottolineando fiducia e aspettative positive per la squadra.

© Internews24.com - Impallomeni riflette: «Vedo un’Inter in finale di Supercoppa e vittoriosa, e Frattesi…»

Inter News 24 Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, si è espresso così sull’Inter tra la Supercoppa Italiana e il campionato. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Bologna Inter e non solo. SUPERCOPPA ITALIANA, CHI PUÒ VINCERE? – « Credo sia forte il Bologna, outsider tra le quattro. Le ultime sfide col Bologna l’Inter ci ha sempre rimesso, ma la vedo in finale e vittoriosa. Dall’altra parte vedo il Napoli indietro per l’emergenza infortuni, quindi i rossoneri sono avanti. In generale mi sembra lo stato di forma dell’Inter migliore. E credo che Lautaro possa essere il protagonista ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Allegri lancia la sfida a distanza all’Inter: «Supercoppa Italiana? Vogliamo la finale! Sul Napoli dico questo»

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: occhi puntati su Caprile del Cagliari! Le ultime su Frattesi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Amici, sapete perché ho scritto questa cosa Per riflettere su due tematiche che, insieme, creano un mix da correggere, se c’è la volontà di migliorare il calcio giovanile e lo sport in generale: - Spesso manca negli adulti l’educazione sportiva. Le società sport - facebook.com facebook