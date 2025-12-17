Impallomeni riflette | Vedo un’Inter in finale di Supercoppa e vittoriosa e Frattesi…

Stefano Impallomeni analizza con ottimismo il futuro dell’Inter, immaginando una finale di Supercoppa Italiana conquistata con determinazione e successo. Tra le sue considerazioni, emerge anche il ruolo di Frattesi come protagonista. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle prospettive nerazzurre in vista delle sfide imminenti, sottolineando fiducia e aspettative positive per la squadra.

Inter News 24 Il giornalista ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, si è espresso così sull’Inter tra la Supercoppa Italiana e il campionato. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Bologna Inter e non solo. SUPERCOPPA ITALIANA, CHI PUÒ VINCERE? – « Credo sia forte il Bologna, outsider tra le quattro. Le ultime sfide col Bologna l’Inter ci ha sempre rimesso, ma la vedo in finale e vittoriosa. Dall’altra parte vedo il Napoli indietro per l’emergenza infortuni, quindi i rossoneri sono avanti. In generale mi sembra lo stato di forma dell’Inter migliore. E credo che Lautaro possa essere il protagonista ». 🔗 Leggi su Internews24.com

