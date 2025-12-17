IMEKO annuncia con entusiasmo i prossimi Congressi Mondiali, confermando Rimini come sede nel 2027 e Cracovia nel 2030. Questi eventi rappresentano un importante punto di riferimento nel settore della metrologia, consolidando la presenza internazionale dell’organizzazione e aprendo nuove opportunità di collaborazione e innovazione nel futuro prossimo.

© Laprimapagina.it - IMEKO annuncia i prossimi Congressi Mondiali: Rimini 2027 e Cracovia 2030

Il 2025 si chiude per IMEKO con grandi progetti per il futuro. L’organizzazione internazionale, punto di riferimento nel campo della metrologia, ha confermato le sedi dei prossimi Congressi Mondiali, seguendo il tradizionale schema triennale: Rimini, Italia, ospiterà l’evento nel 2027, mentre Cracovia, Polonia, sarà la location del 2030. “Questi Congressi rappresentano un momento fondamentale per rafforzare i legami della nostra comunità scientifica e per promuovere la diffusione della metrologia nel mondo”, ha dichiarato il presidente di IMEKO, Paolo Carbone. “Rimini e Cracovia offriranno scenari unici, programmi scientifici di alto livello e occasioni di networking internazionale che arricchiranno esperienze e collaborazioni”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

