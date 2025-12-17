#iltempodioshø
La vignetta di Osho pubblicata su Il Tempo il 17 dicembre accompagna l'inaugurazione della nuova fermata metro Colosseo-Fori Imperiali a Roma, un evento di rilievo per la mobilità cittadina. L'apertura, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture della capitale.
La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 17 dicembre. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, inaugura in pompa magna la fermata metro Colosseo-Fori Imperiali. Una «archistazione» faraonica, con tanto di museo, costata quasi un miliardo. Peccato che dove passano i treni non c'è rete internet e i cellulari sono ko. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: #iltempodioshø
Leggi anche: #iltempodioshø
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.