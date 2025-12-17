#iltempodioshø

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vignetta di Osho pubblicata su Il Tempo il 17 dicembre accompagna l'inaugurazione della nuova fermata metro Colosseo-Fori Imperiali a Roma, un evento di rilievo per la mobilità cittadina. L'apertura, guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, rappresenta un passo importante per il potenziamento delle infrastrutture della capitale.

iltempodiosh248

© Iltempo.it - #iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 17 dicembre. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, inaugura in pompa magna la fermata metro Colosseo-Fori Imperiali. Una «archistazione» faraonica, con tanto di museo, costata quasi un miliardo. Peccato che dove passano i treni non c'è rete internet e i cellulari sono ko. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: #iltempodioshø

Leggi anche: #iltempodioshø

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.