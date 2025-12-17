Il vino è un patrimonio più del cibo

Il vino rappresenta un patrimonio culturale e identitario che supera di gran lunga il semplice consumo. Questo articolo esplora il valore del vino come simbolo di tradizione, arte e storia, evidenziando come sia parte integrante del patrimonio italiano e delle feste, oltre a riflettere sulle complessità e le evoluzioni della gastronomia nazionale.

Sul vino come patrimonio, più qualche bottiglia da regalarsi per le feste. Che cosa sia precisamente questa benedetta cucina italiana divenuta patrimonio Unesco lo si può discutere e in effetti lo si discute tanto, vale a dire troppo: i canederli sono nostrani oppure austriaci? La carbonara è tutta romana o anche un pizzico americana? Gli spaghetti sono così tradizionali come si pretende? Una sequela di domande oziose, spesso nichiliste e disfattiste, e però la gastronomia è mobile davvero, basta distrarsi un attimo e una ricetta dell'Artusi non la vedi più, né al ristorante né a casa: è diventata archeologia.

