Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi | nasce un’esperienza unica di enoturismo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Castelli Romani presentano un evento innovativo che combina enoturismo, natura e ricerca, immergendosi nel suggestivo scenario del Lago di Nemi. Un’occasione unica per scoprire il vino locale in un contesto naturale e coinvolgente, promuovendo esperienze sensoriali e culturali in un contesto di grande fascino.

Immagine generica

Nemi, 17 dicembre 2025 – I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. La mattina di sabato 20 dicembre, nello scenario suggestivo del Lago di Nemi, prenderà il via una sperimentazione enologica affascinante e innovativa: l’immersione subacquea di bottiglie di vino provenienti da alcune delle più prestigiose cantine del territorio. Un’iniziativa che coinvolge direttamente i Comuni di Nemi, Genzano, Frascati, Lanuvio, Ariccia, Marino e Velletri, trasformando il lago sacro di Diana in un vero e proprio laboratorio naturale di eccellenza enoturistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: L’autunno ai Castelli Romani è un invito a rallentare, a camminare tra i castagni e a sorseggiare un bicchiere di vino con chi lo produce

Leggi anche: Inaugurata la mostra “Connessioni culturali”: Il pittore Fernando Mangone porta la Campania nei musei dei Castelli Romani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Georgia vs Romania Caucasus Wilds vs Balkan Legend

Video Georgia vs Romania Caucasus Wilds vs Balkan Legend

vino castelli romani immergeIl vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi: nasce un’esperienza unica di enoturismo - I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. adnkronos.com

Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi - – I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. askanews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.