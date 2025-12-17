Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi | nasce un’esperienza unica di enoturismo
I Castelli Romani presentano un evento innovativo che combina enoturismo, natura e ricerca, immergendosi nel suggestivo scenario del Lago di Nemi. Un’occasione unica per scoprire il vino locale in un contesto naturale e coinvolgente, promuovendo esperienze sensoriali e culturali in un contesto di grande fascino.
Nemi, 17 dicembre 2025 – I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. La mattina di sabato 20 dicembre, nello scenario suggestivo del Lago di Nemi, prenderà il via una sperimentazione enologica affascinante e innovativa: l’immersione subacquea di bottiglie di vino provenienti da alcune delle più prestigiose cantine del territorio. Un’iniziativa che coinvolge direttamente i Comuni di Nemi, Genzano, Frascati, Lanuvio, Ariccia, Marino e Velletri, trasformando il lago sacro di Diana in un vero e proprio laboratorio naturale di eccellenza enoturistica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
