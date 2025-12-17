Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi | nasce un’esperienza unica di enoturismo

I Castelli Romani presentano un evento innovativo che combina enoturismo, natura e ricerca, immergendosi nel suggestivo scenario del Lago di Nemi. Un’occasione unica per scoprire il vino locale in un contesto naturale e coinvolgente, promuovendo esperienze sensoriali e culturali in un contesto di grande fascino.

Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi - – I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. askanews.it

Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi: nasce un’esperienza unica di enoturismo #castelliromani #giornaleinfocastelliromani - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.