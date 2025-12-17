L'intervento di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che cita Matteo Salvini per attaccare l’Italia, suscita diverse riflessioni. La sua dichiarazione mette in luce le tensioni geopolitiche e le strategie comunicative tra potenze globali, evidenziando come le parole possano diventare strumenti di confronto e di pressione internazionale. Un episodio che invita a riflettere sul ruolo delle dichiarazioni pubbliche nel contesto diplomatico contemporaneo.

© Linkiesta.it - Il vicepremier del giaguaro

Vedere la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che per attaccare l’Italia cita esplicitamente Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio di questo disgraziato paese, mi suggerirebbe diverse considerazioni, la prima delle quali è che difficilmente avrà per questo problemi di copyright (per la cronaca, la dichiarazione era la seguente: «Se non ci sono riusciti Hitler e Napoleone, con le loro campagne di Russia, a mettere in ginocchio Mosca, difficilmente ci riuscirà Kaja Kallas, Macron, con Starmer e Merz»). Ma forse l’aspetto più triste di questa vicenda, di sicuro quello che rattrista di più me, è ben evidenziato nell’incipit dell’ articolo di Mario Lavia: «C’è un vicepremier che ama ripetere la propaganda di Mosca, anche mentre la Russia minaccia il nostro paese e tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

