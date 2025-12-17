Il turismo congressuale vince e cresce in Italia | +20% in quattro anni
Negli ultimi quattro anni, l’Italia si conferma come protagonista nel settore del turismo congressuale, registrando un aumento del 20% nel numero di congressi scientifici internazionali ospitati. Questa crescita testimonia l’importanza del Paese come destinazione di rilievo per eventi e incontri di livello mondiale, rafforzando la propria posizione nel panorama internazionale.
L’Italia è il Paese che, negli ultimi quattro anni, è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. Il risultato è emerso dalla ricerca elaborata dalla società specializzata GainingEdge e presentata al Campidoglio nell’ambito dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders (IKL), il progetto di Convention Bureau Italia sviluppato insieme all’Assessorato ai . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
