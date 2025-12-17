Il tricolore è tornato a casa Omaggio all’alpinista Bergamini con il sindaco a Palazzo Orsetti

Il tricolore torna a casa a Lucca, portando con sé il simbolo di un’impresa straordinaria. Dopo aver attraversato il mondo, la bandiera di Riccardo Bergamini, issata sulla Cima Italia nel Karakorum, viene onorata con un omaggio al suo coraggio e alla sua avventura, in un evento che celebra il valore dell’alpinismo e l’identità locale.

Dopo aver fatto letteralmente il giro del mondo, la bandiera issata lo scorso agosto da Riccardo Bergamini sulla vetta inviolata del Karakorum – ora Cima Italia – torna nella ‘sua’ Lucca. È proprio da qui, infatti, che è partita d’estate l’impresa dell’alpinista su una delle catene più impervie del pianeta. Ed è qui che la bandiera ‘simbolo’ rimarrà a ricordare la spedizione in Pakistan. Così dopo aver incontrato venerdì a Roma il ministro dello sport Andrea Abodi, Bergamini è rientrato in città per essere accolto ieri mattina dal sindaco Mario Pardini a Palazzo Orsetti con una piccola cerimonia. Lanazione.it

