Il Tre in concerto al Palazzo dello Sport
Il Tre si prepara a portare il suo Live Tour 2025 nei principali palazzetti italiani, con una serie di concerti organizzati da Vivo Concerti. L'artista, noto per il suo stile unico e coinvolgente, sarà protagonista di appuntamenti imperdibili nelle città più importanti del paese, offrendo al pubblico un'esperienza musicale intensa e memorabile.
Il Tre è pronto a salire sul palco nelle principali città italiane, per le date del Live Tour 2025, prodotte da Vivo Concerti. La tournée giovedì 18 dicembre farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma.IL TRE - nome d'arte di Guido Senia, romano, classe '97 - in pochi anni ha conquistato il.
Il Tre sul palco del Palazzo delle Sport di Roma fa piangere il suo papà
