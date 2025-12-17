Il trasloco e le prospettive Dall’idea nata 15 anni fa al futuro di via Mancinelli Studentato con 500 letti
Dalla nascita del progetto nel 2012 fino alla realizzazione del nuovo studentato di via Mancinelli, sono passati 15 anni di sfide e successi. Un percorso che ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti, attraversando momenti difficili come il Covid e le operazioni di sicurezza del terreno. Oggi, l’edificio unisce diverse discipline sotto un’unica struttura all’avanguardia.
"L’idea è nata nel 2012, con il Senato accademico che stanziò i primi finanziamenti per questo nostro edificio: è stata una traversata lunga, con il vento non sempre a favore, abbiamo attraversato il Covid e la doverosa necessità di mettere in sicurezza il terreno, si sono succeduti direttori che hanno creduto nel progetto e che ci hanno portato qui": Marinella Levi, direttrice del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, ripercorre il viaggio che ha condotto studenti, ricercatori, professori e personale dalla sede di via Mancinelli - che li ospitava dal 1992 - al nuovo edificio a forma di pettine, tra via Bassini e Largo Volontari del Sangue, dove collaborano ora - sotto un unico tetto - le ricerche nell’ambito della chimica, dei materiali, dell’ingegneria chimica e dell’ingegneria biomedica. Ilgiorno.it
Leggi anche: Arduino è stata comprata dall’americana Qualcomm: il ‘salto di scala’ nell’Ai dell’azienda nata a Ivrea 20 anni fa
Leggi anche: «A 14 anni dall'Africa all'Italia. Tra deserto e mare, ho temuto di non farcela: furti, violenze, caldo e morti. Ho resistito, per il futuro mio e della mia famiglia»
Dopo la sua battuta sullo stress da trasloco, ANIT FederTraslochi ha dedicato a Paola Cortellesi una lettera aperta: un invito simbolico a diventare “madrina del trasloco italiano” e a celebrare, con il suo spirito, la professionalità del settore. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.