Dalla nascita del progetto nel 2012 fino alla realizzazione del nuovo studentato di via Mancinelli, sono passati 15 anni di sfide e successi. Un percorso che ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti, attraversando momenti difficili come il Covid e le operazioni di sicurezza del terreno. Oggi, l’edificio unisce diverse discipline sotto un’unica struttura all’avanguardia.

© Ilgiorno.it - Il trasloco e le prospettive. Dall’idea nata 15 anni fa al futuro di via Mancinelli. Studentato con 500 letti

"L’idea è nata nel 2012, con il Senato accademico che stanziò i primi finanziamenti per questo nostro edificio: è stata una traversata lunga, con il vento non sempre a favore, abbiamo attraversato il Covid e la doverosa necessità di mettere in sicurezza il terreno, si sono succeduti direttori che hanno creduto nel progetto e che ci hanno portato qui": Marinella Levi, direttrice del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, ripercorre il viaggio che ha condotto studenti, ricercatori, professori e personale dalla sede di via Mancinelli - che li ospitava dal 1992 - al nuovo edificio a forma di pettine, tra via Bassini e Largo Volontari del Sangue, dove collaborano ora - sotto un unico tetto - le ricerche nell’ambito della chimica, dei materiali, dell’ingegneria chimica e dell’ingegneria biomedica. Ilgiorno.it

Leggi anche: Arduino è stata comprata dall’americana Qualcomm: il ‘salto di scala’ nell’Ai dell’azienda nata a Ivrea 20 anni fa

Leggi anche: «A 14 anni dall'Africa all'Italia. Tra deserto e mare, ho temuto di non farcela: furti, violenze, caldo e morti. Ho resistito, per il futuro mio e della mia famiglia»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dopo la sua battuta sullo stress da trasloco, ANIT FederTraslochi ha dedicato a Paola Cortellesi una lettera aperta: un invito simbolico a diventare “madrina del trasloco italiano” e a celebrare, con il suo spirito, la professionalità del settore. - facebook.com facebook